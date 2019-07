Se James Rodriguez riveste a tutti gli effetti il ruolo del sogno di mercato per il Napoli e i suoi tifosi, Nicolas Pepè rappresenta invece l'idea in prospettiva. Magari poco conosciuta ma dal grande appeal. L'attaccante ivoriano del Lille è, infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport più che una semplice idea per la società partenopea. E la riprova delle sue qualità arriva anche dai nomi delle rivali degli azzurri: su tutte PSG e Arsenal.

In ogni caso non c'è ancora niente di definito. Sia il giocatore che il suo entourage si stanno guardando attorno in cerca della soluzione migliore. Il Lille, nel frattempo, attende l'evolversi della situazione, con l'idea, neanche troppo velata, di scatenare un'asta per il suo giocatore.