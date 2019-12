Napoli, per ADL e Gattuso missione serenità alla cena di Natale

Un altro tentativo per ritrovare la serenità smarrita. Ieri s'è svolta la cena di Natale, nella solita location del Vomero affacciata sul Golfo, ma rispetto agli altri anni con poca voglia di sorridere, tanta amarezza e quasi l'indifferenza dei tifosi, in pochissimi all'esterno per l'arrivo dei giocatori. Inevitabile visto il disastro in campionato, l'ammutinamento con le relative multe ed il recente cambio in panchina che per ora non sembra aver portato ad un cambio di rotta.

Oltre 120 gli invitati, con i giocatori stavolta con le compagne, e lo stato maggiore della società al completo. Il karaoke è annullato, anche perché prerogativa di Carlo e Davide Ancelotti, ma non mancano artisti napoletani e comici, prima del solito intervento di De Laurentiis. Stavolta niente voti di fine anno o giudizi singoli, il momento è delicatissimo e c'è spazio solo per un messaggio distensivo per provare a rasserenare una squadra bloccata, fagocitata dalle proprie paure: "Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E' l'unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perché il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l'azzurro", una parte del discorso, riportata dai canali ufficiali del club.

Da un lato dunque la volontà del presidente di ripristinare il 4-3-3 e l'idea di calcio degli ultimi anni, spiegando così anche la scelta Gattuso, che negli anni scorsi non ha nascosto di stimare e ispirarsi molto a Sarri. Dall'altra la necessità di spingere una squadra bloccata, con la testa pesante, che non vince da otto turni ed in casa conferma problemi mentali con un solo punto contro Genoa, Bologna e Parma. Stessa linea per Gattuso nel suo intervento: "Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una Società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi", il virgolettato ufficiale, anche se il tecnico per rafforzare il concetto ha parlato anche di una scelta dovuta esclusivamente al loro valore, senza guardare all'aspetto economico del contratto. Un'altra mossa, forse l'ultima, per cercare una scossa contro il Sassuolo,