Napoli, per Allan il destino è già segnato e Ancelotti vuole incrociarlo di nuovo

Allan da settimane sa che il suo cartellino non è più blindato dal Napoli e che con ogni probabilità, in estate, saluterà gli azzurri per vestire un'altra maglia altrove. Il brasiliano, che tanto bene aveva fatto nella passata stagione, in quella che è attualmente sospesa, ha deluso, tanto da spingere De Laurentiis a considerarlo cedibile nonostante il contratto fino al 2023. Il centrocampista piace molto ad Ancelotti, con l'Everton che sarebbe pronto a investire una bella cifra per portarlo in Premier League. Nessuno parla più dei 100 milioni sparati davanti alle richieste del PSG, ma ci vorrà comunque una cifra importante per portarlo via dal Napoli. A riportarlo è Il Roma.