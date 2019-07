Napoli, per Allan solo silenzio dal PSG. Ancelotti riparte con lui e Fabian

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è pronto a ripartire da Allan. Questo si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, che specifica come, dopo l'assalto provato nello scorso mercato di gennaio, il PSG non si sia più fatto sentire per il centrocampista brasiliano. E viste le precedenti parole di De Laurentiis, che spiegava come certe operazioni vadano impostate con anticipo, sembra sempre più probabile una sua permanenza, tanto che Ancelotti ha in mente di impostare un centrocampo di livello internazionale con lui e Fabian Ruiz.