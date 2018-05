Napoli, per Ancelotti pronto un contratto annuale ma resta il dubbio Sarri

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'idea Carlo Ancelotti per il Napoli, che pareva indecente solo poche settimane fa quando la voce ha iniziato a circolare, sarebbe più che concreta. De Laurentiis lo ha conosciuto in occasione dell'Audi Cup la scorsa estate e nelle ultime settimane ha iniziato a pressare lui e l'entourage per convincerlo ad accettare una 'sfida impossibile' che intrigherebbe qualsiasi tecnico al mondo. Vincere in azzurro per fare la storia. Resta da capire cosa farà Sarri, che non ha lasciato ampi margini di permanenza, ma che dovrà fare comunque i conti con gli 8 milioni di clausola per i quali il presidente non ha intenzione di fare sconti. Per Carletto è già pronto un contratto annuale con opzione su quello successivo in favore del Napoli, occorrerà aspettare ancora qualche giorno però per capire se tutti i tasselli andranno nel giusto posto per completare un'operazione quasi miracolosa.