Napoli, per Benzema è dura: servirà ma mediazione di Ancelotti

Il Napoli non abbandona l'idea Karim Benzema e La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il punto sulla possibile trattativa. Non sarà semplice, visto che serviranno almeno 40 milioni di euro per convincere il Real Madrid, ma nel caso in cui i due club dovessero trovare l'accordo dovrebbe poi entrare in gioco Carlo Ancelotti, per convincere l'attaccante francese ad abbassare le sue pretese sull'ingaggio, visto che al momento percepisce 8 milioni di euro a stagione, troppi per le casse azzurre.