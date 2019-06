Napoli, per ESPN l'Atletico ha offerto 18 mln per Hysaj: ADL rifiuta

© foto di Federico Gaetano

Per strappare Elseid Hysaj al Napoli l'Atletico Madrid avrebbe messo sul piatto circa 18 milioni di euro. E' quanto riportato da ESPN, secondo cui il terzino azzurro lascerà la Campania nel corso della prossima estate, come ha dichiarato anche il suo agente, ma per Aurelio De Laurentiis la proposta arrivata dalla capitale spagnola non è sufficiente. Il cartellino dell'albanese è valutato 25 milioni, per cui servirà un rilancio ai Colchoneros per convincere la dirigenza partenopea.