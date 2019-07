Napoli, per Icardi l'Inter ha chiesto uno tra Fabian e Zielinski: no di ADL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Volete Icardi? Dateci Fabián Ruiz o Zielinski". Sarebbe stata questa la prima risposta dell'Inter al Napoli, almeno secondo quanto riporta questa mattina il Corriere del Mezzogiorno, nell'ambito della trattativa per portare 'Maurito' alla corte di Ancelotti. I nerazzurri - si legge - avrebbero chiesto una contropartita tecnica a scelta degli azzurri tra i due centrocampisti, trovando però il no secco di De Laurentiis. Icardi, in ogni caso, resta comunque il principale obiettivo dei partenopei per rinforzare l'attacco della prossima stagione.