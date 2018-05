Napoli, per il centrocampo c'è Badelj. Ma occhio alla Juve

© foto di Federico De Luca

Ultime sul futuro di Milan Badelj direttamente da La Gazzetta dello Sport. In questo senso - si legge - il Napoli sta seriamente pensando al croato per rinforzare il proprio centrocampo. Giuntoli, che lo stima da sempre, è rimasto folgorato dalla prestazione fornita da Badelj contro il Napoli nel giorno in cui, in pratica, gli azzurri hanno perso lo scudetto al Franchi. Da tempo, invece, il direttore sportivo del Napoli apprezza la duttilità tattica di Badelj, caratteristica che lo rende perfetto per Ancelotti visto che Carletto passa spesso dal centrocampo a due a quello a tre e viceversa. Il giocatore non chiede la luna (a Firenze guadagnava poco più di un milione) e in azzurro potrebbe firmare a cifre importanti un contratto di tre anni. Il vero ostacolo si chiama Juve: anche i bianconeri infatti sono sulle tracce del croato.