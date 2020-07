Napoli, per il futuro di Milik è corsa a tre: Juventus, Atletico Madrid e Tottenham

Oramai il destino di Arek Milik sembra quasi certo che si svolgerà lontano dal Napoli. La trattativa per il rinnovo è ferma oramai da tempo e il polacco attendere una cessione. Tre le società che oggi sono forti sull'ex centravanti dell'Ajax: Juventus, Atletico Madrid e Tottenham. Decisive per l'operazione saranno, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, le contropartite tecniche. In chiave bianconera il nome caldo è quello di Federico Bernardeschi.