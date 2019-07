© foto di Imago/Image Sport

Per James Rodriguez al Napoli è iniziata una partita a scacchi che si preannuncia lunga e di non semplice lettura. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che il colombiano si è promesso a Carlo Ancelotti e all’azzurro partenopeo, anche se ancora ci sono da concordare parecchie clausole contrattuali, specie sulla questione diritti di immagine, visto che James è una stella in Colombia e Sudamerica e ha parecchi contratti in essere.

La situazione. La Casa Blanca non ha urgenza di vendere e continua a pretendere 42 milioni per il cartellino di James, senza formule di prestito. In pratica gli stessi previsti per il riscatto del Bayern Monaco, non esercitato. De Laurentiis però ritiene eccessivo quel prezzo e attende, muovendo l'alfiere Jorge Mendes.