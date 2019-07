Napoli, per James si tratta ad oltranza: Mendes ottiene uno sconto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli continua a trattare ad oltranza con il Real Madrid per James Rodriguez. Il colombiano è l'obiettivo principale del club azzurro, su precisa richiesta di Carlo Ancelotti. Come rivela La Gazzetta dello Sport Florentino Perez vuole 42 milioni per la cessione definitiva, mentre De Laurentiis sarebbe propenso a pagare 10 milioni per il prestito oneroso. Il numero uno dei Blancos ha incontrato Jorge Mendes a Londra e pare che Perez abbia assicurato al manager del giocatore che rivedrà la sua richiesta. Il Napoli non molla, nei piani di Ancelotti il colombiano avrà un ruolo determinante nel Napoli.