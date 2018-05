Napoli, per Jorginho nessuna chiamata da Ancelotti: pronto l'addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le telefonate di Carlo Ancelotti non hanno riguardato tutti. Mertens e Hamsik hanno pubblicamente fatto capire di aver cambiato idea dopo i contatti con il neo-tecnico del Napoli, ma l'hashtag ironico #mihachiamatoAncelotti dei tifosi azzurri, arrivato addirittura tra le tendenze twitter ieri, sicuramente non è stato usato da Jorgnho. "E' stata una sorpresa per tutti ed è stato un gran colpo. Ho sentito solo grandi cose ed è normale che il pensiero di essere allenato da lui ci sia, ma non l'ho sentito", ha detto ieri il regista dal ritiro della nazionale. E non è una casualità che non ci sia stato un contatto col tecnico, visto che l'italo-brasiliano sembra ormai essere l'indiziato a partire - ritenuto evidentemente un giocatore 'di sistema' -, sacrificabile tra quelli che sono stati i fedelissimi di Sarri nell'undici titolare.

La trattativa con il City è alle battute finali, il Napoli aspetta l'ultimo rilancio per portare gli inglesi a sfondare quota 50mln di euro e monetizzare dalla cessione del giocatore (che fu prelevato per 8mln dal Verona) che dovrebbe percepire oltre 4mln per cinque anni. Un addio che dovrebbe evitare al club partenopeo di trattare il rinnovo (l'attuale contratto scade nel 2020), ma sicuramente presa di comune accordo con Ancelotti. Il regista non sarebbe centrale nel suo progetto tecnico e non a caso i nomi che circolano sono di giocatori con caratteristiche diverse, più vicine a Diawara. Il sostituto potrebbe avere maggiore fisicità e la capacità di giocare anche in una mediana a due nel 4-2-3-1 che dovrebbe rappresentare l'alternativa al 4-3-3 base. Si delineano le strategie del nuovo Napoli.