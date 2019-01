© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le ultime di mercato del collega Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni dei Rai Sport: "Kouamé? Napoli fermo a 15 piu bonus, Preziosi vuole 20+5. A breve nuovo aggiornamento tra le parti. Almendra si è infortunato e costerà meno della clausola visto che non potrà mettersi in mostra al torneo Sub 17, buona notizia per il Napoli".