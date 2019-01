Napoli, per Kouamé c'è ancora distanza. Torna d'attualità la pista Lazzari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christian Kouamé come obiettivo del Napoli per giugno prossimo, non è una novità. Secondo Sky oggi sarebbe andato in scena un incontro poco risolutivo, visto che c'è ancora distanza tra offerta e richiesta. Non solo: il Napoli potrebbe tornare forte su Manuel Lazzari della SPAL, un giocatore che peraltro aveva già bloccato per giugno prossimo, salvo poi rinunciare.