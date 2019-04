Napoli, per l'attacco dell'anno prossimo ci sono anche Belotti e Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli pensa a nuovi nomi per l'attacco e Il Mattino di oggi parla di Andrea Belotti e Ciro Immobile. Per l'attacco il primo nome resta sempre quello di Hirving Lozano ma non è da escludere che De Laurentiis provi l'affondo anche per uno dei due italiano, con Torino e Lazio che non sono però molto propense a lasciare partire i loro bomber. A riportarlo è Il Mattino.