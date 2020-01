© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jean Philippe Mateta un'idea per il Napoli? Probabilmente si, almeno stando a quando riferito da tuttonapoli.net e dalla trasmissione tv Super Sport 21, in onda in Campania. L'attaccante classe '97, ora in forza al Mainz, avrebbe folgorato Cristiano Giuntoli, a caccia di una prima punta da affiancare ad Arek Milik.

I contatti tra le due società sarebbero già molto frequenti, visto che l'intenzione dei partenopei sarebbe quella di portarlo in azzurro già a gennaio come terza punta: sul piatto, circa 20 milioni di euro, a fronte di una richiesta dei tedeschi di almeno 30 milioni. Vedremo a breve l'evolversi della situazione.