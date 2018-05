Napoli, per l'attacco spunta l'idea Balotelli

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Mario Balotelli lascerà il Nizza e i tempi potrebbero essere finalmente maturi per un'esperienza con la maglia del Napoli. L'attaccante azzurro non ha mai nascosto le simpatie per il club campano e l'arrivo di Ancelotti potrebbe aiutarlo a scegliere di tornare in Italia. Lo riporta Sport Mediaset.