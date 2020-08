Napoli, per la corsia mancina avanza la soluzione prospettica

La priorità del Napoli è cedere. Il club partenopeo conta di definire a breve le partenze di Allan, destinato all'Everton per circa 30mln di euro più 5 di bonus, e Koulibaly, se il City dovesse almeno rilanciare sopra i 70mln di euro, oltre a Milik che resta in bilico tra Juventus e Roma. Solo quel punto potrà ripartire con maggiore slancio il mercato in entrata, con priorità agli esterni d'attacco mentre difficilmente porterà ad un grande colpo per la corsia mancina nonostante il probabile addio di Ghoulam (il suo agente Mendes può spostarlo al Wolverhampton con cui ha ottimi rapporti).

Il Napoli ci sta provando per Sergio Reguilón, ma non va oltre ad un prestito oneroso (con diritto e non obbligo di riscatto) ed a queste condizioni è difficile avere l'ok del Real Madrid che vuole monetizzare. Non si dovrebbe andare oltre perché la scelta è stata già fatta: confermare Mario Rui con il prolungamento fino al 2025 ed un consistente adeguamento dell'ingaggio. Alle sue spalle, inoltre, potrebbe esserci Elseid Hysaj, capace di giocare su entrambe le corsie e che piace molto a Gattuso che l'ha rilanciato negli ultimi mesi al punto da rimettere in discussione anche i discorsi sul rinnovo. La soluzione più credibile, quindi, porta ad un giovane da far crescere alle spalle e che venga considerato Under nelle liste federali : da tempo viene seguito Michał Karbownik, classe 2001 del Legia Varsavia che in Polonia definiscono un predestinato e che ieri - con uno slancio d'ottimismo - hanno dato ormai per ceduto al Napoli per circa 7mln di euro. La trattativa non è in realtà definita, ma è al momento la soluzione favorita dal club per un ruolo che ha già due interpreti affidabili per Gattuso.