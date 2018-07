16.35 - Nicolas Higuain ha già incontrato la Juventus - Prima di andare a Casa Milan, i dirigenti della Juventus in centro a Milano hanno incontrato Nicolas Higuain, fratello-agente del Pipita, per fare il punto sulla buonuscita. 16.25 Marotta e Paratici a Casa Milan! - Novità...

Parma, per l'attacco spunta anche l'idea Destro del Bologna

Lazio, il Nantes in pole per Mauricio. C'è anche il Saint-Etienne

Beffa Malcom, Roma ancora scottata. E sui social non lo nasconde

Sassuolo, fumata bianca per Brignola. Ricci e Bandinelli a Benevento

Zapata: "Il Milan sta rinascendo, la dirigenza sa come portarci in alto"

Napoli, per la difesa c'è anche l'idea Malcuit del Lille

Empoli, giovedì è il giorno di Capezzi. In standby Acquah

Napoli, crescono le quotazioni di Malcuit in difesa

Quagliarella, indizio sul suo futuro: la Samp lo convoca per le amichevoli

Napoli, Ounas ha convinto Ancelotti: non sarà ceduto

Milan, Gomez-Palmeiras: giocatore in viaggio, cifre e dettagli

Torino, Niang vuole uscire ma servono 15 mln: per ora tre sondaggi

Milan-Bernard, attesa per rilancio Chelsea. Che prima deve cedere un big

Higuain al Milan: l'agente ha già incontrato la Juve per la buonuscita

Correa-Lazio, ex ds Siviglia: "Talento puro, ora è più maturo"

Secondo quanto riporta oggi Il Corriere dello Sport , il nome nuovo per il mercato del Napoli sarebbe Kevin Malcuit. Ventisette anni, laterale destro francese di origini marocchine, gioca al Lille e sarebbe stato proposto al club azzurro. Costa 10 milioni di euro, valutazioni in corso da parte del ds Cristiano Giuntoli.

