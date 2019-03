© foto di PhotoViews

Nei nomi seguiti dal Napoli per la prossima estate, per il Corriere dello Sport, c'è ancora Stefan Lainer, esterno del Salisburgo per il quale sono ripresi i contatti durante la doppia sfida di Europa League. Per il centro della difesa, con i punti interrogativi sulle condizioni fisiche di Albiol, ecco emergere i nomi di Clement Lenglet del Barcellona e Mouctar Diakhaby del Valencia.