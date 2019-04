Napoli, per la fascia c'è Toljan. E' lui l'alternativa a Trippier

Il Napoli sta cercando un terzino destro in vista della prossima stagione. Il primo nome è Kieran Trippier del Tottenham, che non ha intenzione di rinnovare l'accordo che attualmente lo lega agli Spurs fino al 2022 e che potrebbe fare al caso di Ancelotti anche per fisico e attitudine. L'alternativa è Jeremy Toljan, difensore di proprietà del Borussia Dortmund ma in prestito al Celtic in questa stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.