Napoli, per la fascia occhio a Cancelo: avviati i contatti con l'entourage

Non solo la Juventus, in Italia anche il Napoli pensa al laterale di proprietà del Valencia Joao Cancelo. Difficilmente il portoghese sarà riscattato dall'Inter e, proprio per questo, gli azzurri avrebbero già avviato i primi contatti col suo entourage. Cancelo piace molto anche in Premier League. Lo riporta Tuttosport.