Napoli, per la fascia sinistra il greco Tsimikas è in pole position

Continua l'opera di Cristiano Giuntoli, intenzionato a cambiare diverse pedine per la rivoluzione che investirà gli azzurri in estate: per quanto riguarda la fascia sinistra il nome in pole position è sempre quello di Kōstas Tsimikas, terzino classe '96 dell'Olympiacos che potrebbe essere l'erede di Ghoulam qualora l'algerino partisse: l'alternativa, secondo il Corriere dello Sport, rimane Ricardo Rodriguez del Milan.