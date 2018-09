Napoli, per la prima volta in stagione porta inviolata nei primi 30 minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessun gol subito nei primi 30 minuti. Il Napoli tornato in campo dopo la sosta per la prima volta nella stagione non ha subito reti nella prima mezz'ora di gioco. All'esordio, nella sfida contro la Lazio, Ciro Immobile aveva segnato al 25esimo. La sfida col Milan è stata sbloccata da Bonaventura dopo 15 minuti, mentre con la Sampdoria - finora unica sconfitta stagionale - addirittura due gol subiti nei primi 32 minuti di gioco (doppietta di Defrel).