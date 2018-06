Napoli, per Lainer trattativa verso la definizione col Salisburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è pronto a prendere Stefan Lainer, a patto però che il Salisburgo si accontenti di qualcosa in meno dei 10mln richiesti, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando di una trattativa più che avviata, anzi quasi vicina alla definizione. Il laterale è il prescelto per essere la riserva di Hysaj perché abbina discrete doti difensive ad una ottima capacità di spinta e, inoltre, ha un ingaggio contenuto e già discreta esperienza internazionale. Protagonista dell'ultima Europa League, il Napoli lo ha scelto anche per questo, fidandosi - si legge - pure dei consigli di un 'amico' come l'ex azzurro Giorgy Garics.