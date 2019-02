© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik è sempre più vicino al Dalian Yifang. Come riporta Sky Sport, per definire il trasferimento del capitano azzurro in Cina mancano solo le ultimissime mail di garanzia legate alle varie fideiussioni. La trattativa nelle ultime ore ha avuto un'impennata positiva, col club di Super League pronto ad accontentare De Laurentiis (20 milioni subito). Intanto, i dirigenti del Dalian si trovano già a Madrid per acquistare l'attaccante del Levante Emmanuel Boateng, mentre l'operazione Hamsik dovrebbe concretizzarsi tra lunedì e martedì, o con l’arrivo di un avvocato a Napoli o più semplicemente via Pec. Poi lo slovacco potrà partire proprio per la capitale spagnola e sostenere le visite mediche.