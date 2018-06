Napoli, per Leno si è mosso anche De Laurentiis: le ultime

Fonte: Alfredopedulla.com

Davano le visite di Rui Patricio per il Napoli, non ci risultavano. In quei giorni abbiamo continuato a puntare su Leno, andando un po’ controcorrente rispetto alla tendenza. Rui Patricio non è fuori dai radar, ma oggi i radar non sono accesi completamente su di lui. Possiamo aggiungere questo: per Leno si è mosso direttamente De Laurentiis, sbloccando tutti i problemi relativi ai diritti di immagine. Ora si tratta con il Bayer Leverkusen: il Napoli era partito da 15-16 più bonus, pochi. Ma può alzare la proposta, i tedeschi vorrebbero una base di almeno 20, a 22 chiuderebbero. Situazione da seguire con attenzione, nella lista restano Areola e Sirigu, ma oggi precedenza a Leno. E quest’ultimo sarebbe felice di fare un’esperienza in Italia, pur avendo altre proposte. Il Napoli resta molto attivo: da Badelj a Vrsaljko passando per Verdi, con la priorità del portiere.