Napoli, per Lozano visite approfondite per capire l'entità dell'infortunio

Il Napoli ha in pugno Hirving Lozano e ha raggiunto l'accordo col PSV e con Raiola per l'ingaggio. Ora si attende solo l'ufficialità, ma l'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che la società azzurra ha chiesto informazioni sull'infortunio rimediato dal messicano qualche giorno fa: dall'Olanda rassicurano ma a Villa Stuart le visite saranno non proprio di routine per capire l'entità dell'infortunio al piede.