Napoli, per Maggio addio in punta di piedi: futuro in campo o da dirigente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Per Maggio un addio in punta di piedi". Titola così il quotidiano partenopeo Il Roma nelle proprie pagine sportive, in merito al futuro di Christian Maggio (36). In scadenza contrattuale, l'esterno destro non giocherà più nel Napoli mentre il giornale sottolinea come l'ex Sampdoria saluterà in punta di piedi, dopo aver terminato anche il prolungamento triennale che il presidente De Laurentiis gli offrì nel 2015. Intanto Maggio dovrà decidere se continuare a giocare o meno: valuterà, magari in attesa di un’offerta interessante, eventuali proposte dall’estero o dalla Serie B. Ma al classe '82 farebbe piacere restare nel Napoli, con un ruolo da dirigente o di natura tecnica.