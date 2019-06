Napoli, per Manolas niente sconto ma ADL piazza il primo esubero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas può considerarsi il secondo acquisto del mercato estivo del Napoli. L'operazione con la Roma, già ampiamente concordata, ieri è stata anche definita: 34mln di euro ai giallorossi (2 della clausola spettano al giocatore e saranno spalmati sull'ingaggio quinquennale) che però poi dopo il 30 giugno, quindi nel nuovo bilancio, prenderanno Amadou Diawara per 18mln di euro più 2 di bonus. Il Napoli ha rinunciato quindi allo sconto invocato nelle scorse settimane da De Laurentiis, ma s'è assicurato l'introito da uno dei giocatori da piazzare a centrocampo e ad una cifra superiore a quelle delle offerte che finora aveva ricevuto.

Il Napoli sistema dunque la difesa, garantendosi il sostituto di Albiol, che nelle prossime ore verrà annunciato dal Villarreal che pagherà la clausola da 5mln di euro, ma trova anche il modo per muovere il mercato in uscita in una sessione che per ora ha spostato pochissime risorse economiche. Al club partenopeo per strappare valutazioni importanti non resta che studiare incastri e contropartite. Lo stesso discorso potrebbe essere intavolato con la Fiorentina per Veretout, altro giocatore nel mirino del Napoli, ma l'interessamento dei viola per Rog potrebbe far scendere la valutazione e liberare un'altra casella proprio per il terzo acquisto.