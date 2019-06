Napoli, per Manolas visite mediche domani o martedì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, il neo acquisto del Napoli Kostas Manolas firmerà per cinque anni a 4 milioni di euro inclusi bonus molto facili da raggiungere, tra cui gol e presenze. Non sarà presente alcuna clausola rescissoria. Il giocatore farà le visite mediche forse già domani o martedì. In azzurro prenderà la casacca numero 44.