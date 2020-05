Napoli, per Meret il futuro resta incerto. Ora Giuntoli punta deciso su Joronen

Alex Meret chiede garanzie sulle sue prospettive all'interno del club visto che la panchina gli sta stretta. La scelta di favorire Ospina da parte di Gattuso lo ha turbato e non poco e ora è possibile anche che chieda di essere ceduto. Giuntoli intanto si è già mosso per trovare un sostituto, visto che comunque uno tra l'ex Udinese e il colombiano partiranno dopo la fine della stagione. Per questo il ds azzurro ha iniziato a sondare il terreno per Joronen, portiere finlandese del Brescia che potrebbe sia diventare il vice di Meret in caso di addio di Ospina, sia il portiere che potrà contendersi il posto dal titolare con lo stesso sudamericano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.