Napoli, per Meret zero polemiche e tanto lavoro per convincere Gattuso

Nel Napoli che ha invertito la rotta, grazie al lavoro di Rino Gattuso, c'è un azzurro che ancora non riesce a sorridere. Se tanti giocatori sono tornati sui loro livelli, migliorando le loro prestazioni col passare delle giornate col ritorno al 4-3-3, uno dei pochi in questo momento ai margini - probabilmente con Lozano e l'acciaccato Koulibaly - è Alex Meret. Complici anche diversi stop fisici, più o meno gravi, il portiere è stato messo in secondo piano, a favore di David Ospina, in questo momento preferito da Gattuso per l'esperienza nel guidare la linea difensiva e la personalità e l'iniziativa nell'uscita dal basso.

Il portiere classe '97 peraltro in questa fase è di nuovo fuori per infortunio. Ai i postumi di un trauma contusivo al fianco - dopo una botta rimediata nella sfida all'Inter di cui non riesce a liberarsi - s'è aggiunto un problema muscolare all'altezza degli addominali. La sosta forzata, che vedrà il Napoli tornare in campo direttamente venerdì a Verona, lo riconsegnerà prontamente a Gattuso, ma il percorso per ritrovare una maglia da titolare sarà ancora lungo. Per il tecnico non c'è alcuna preclusione, del resto si parla di un investimento a lungo termine del club, ed in questa direzione vanno alcuni allenamenti extra per migliorare l'abilità anche con i piedi. Da parte del portiere, anche dopo un recente confronto con i suoi agenti, c'è il desiderio - oltre che di tornare al top fisicamente - di completarsi e riconquistarsi un ruolo di primo piano.