Napoli, per Mertens lusinghe a stelle e strisce. Se ne riparlerà nel 2020

Per Dries Mertens negli ultimi giorni ci sono state delle nuove lusinghe, questa volta in arrivo dagli Stati Uniti: la nuova franchigia di Miami, creata da David Beckham e che parteciperà alla Major League Soccer statunitense dal 2020, sarebbe interessata a lui. In ogni caso se ne riparlerà tra un anno, perché "Ciro" vuole rimanere a Napoli. Discorso diverso per Ounas e Verdi, il cui agente questa settimana è atteso a colloquio con Giuntoli: per loro c'è aria di addio secondo il Mattino di oggi.