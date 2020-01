© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre ai problemi nel reparto difensivo, con i lenti recuperi di Maksimovic e Koulibaly, anche Dries Mertens pare non essere ancora pronto per rientrare in campo: secondo Tv Luna, il belga non tornerà in Campania prima della prossima settimana, saltando dunque senza dubbi anche la sfida alla Lazio di sabato pomeriggio. A questo punto l'obiettivo dell'azzurro è la partita interna contro la Fiorentina, nel weekend successivo.