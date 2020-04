Napoli, per Milik fissata a metà maggio la deadline per il rinnovo di contratto

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione legata al rinnovo di Arkadiusz Milik. Il contratto dell'attaccante polacco scadrà nel 2021 e in questo momento c'è una fase di stallo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club avrebbe fissato una data limite per metà maggio e qualore non ci fosse un accordo entro quel periodo sarebbe difficile ipotizzare una sua permanenza in azzurro. La trattativa per il prolungamento ci sarebbe.