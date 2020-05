Napoli, per Milik il tempo è scaduto: ultimo contatto con l'agente per la risposta definitiva

Quella che inizierà domani sarà una settimana importante in casa Napoli. Dopo l'ufficialità del ritorno in campo, con gli azzurri che saranno proprio tra i primi a tornare a giocare, la società infatti è chiamata ad accelerare su diversi fronti. A partire dalla trattativa con Insigne e compagni per gli stipendi congelati, da quello di maggio che per gli azzurri rappresenta una mensilità da sbloccare, in parallelo probabilmente anche l'ultimo tentativo di conciliazione sul fronte multe, ma soprattutto i rinnovi di contratto, evitando di tornare in campo con situazioni ancora in bilico al 30 giugno quando la squadra sarà nel bel mezzo del finale di stagione.

Tutto fatto da tempo per due inamovibili di Gattuso come Dries Mertens, biennale a 4,5mln di euro più bonus e 2mln alla firma, e Piotr Zielinski che salirà a circa 3,5mln di euro più bonus, ma prima della semifinale con l'Inter la società dovrà provvedere alle firme ed agli annunci. Ad un accordo, al di là del rinnovo che sembra lontano, bisognerà arrivare per Callejon, in scadenza al 30 giugno. Nessuna novità invece sul fronte Arek Milik, in scadenza a giugno 2021: per la società il tempo è scaduto e nei prossimi giorni ci sarà l'ultimo contatto con l'agente del giocatore. Senza un'apertura al rinnovo, molto probabile dopo la conferma di Mertens, il Napoli non potrà fare altro che metterlo sul mercato per evitare di avvicinare pericolosamente alla scadenza un '94 che ha un valore importante. Le parti a quel punto vaglieranno le varie soluzioni (più all'estero che per l'Italia per il momento) per soddisfare le richieste di De Laurentiis che sono non inferiori ai 40mln di euro.