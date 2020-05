Napoli, per ora ritiro non programmato: ADL segue l'Inter sui dubbi sul protocollo

vedi letture

Proseguono le schermaglie quotidiane in merito al protocollo per gli allenamenti di squadra ed i margini di un'eventuale ripresa del campionato. La quarantena di squadra dopo un positivo, l'enorme responsabilità sui medici ed anche il ritiro di gruppo rendono enormemente problematica la situazione. Ieri il fronte dei club contrari s'è allargato, portando la Lega Serie A - dopo un incontro con i medici dei club - a muovere passi concreti per ottenere un cambio di protocollo fino ad una nota ufficiale diramata in serata in cui viene annunciato per quest'oggi un incontro con la Figc per "individuare un percorso di confronto con il Ministro della Salute, con il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, con il CTS, e giungere a un protocollo condiviso".

La quarantena dopo un positivo, che non è prevista in Bundesliga e Premier, rischia di bloccare il campionato appena dopo la ripresa, ma anche il ritiro di gruppo è un punto critico per molte società. Ieri è venuta fuori la posizione dell'Inter, che ha aperto il fronte, ma tra i club in attesa di una modifica c'è anche il Napoli. Il club partenopeo preferirebbe la formula del ritorno a casa considerando che dopo tre tamponi (ieri sono stati forniti i risultati) tutti gli azzurri sono negativi. La problematica, come per diversi club, riguarda la disponibilità di un albergo ed il Napoli, pur avendo una struttura praticamente adiacente al centro sportivo, deve fare i conti con la chiusura per diversi mesi ed il personale in cassa integrazione. Per ora non è partita la macchina organizzativa per il ritiro e si continuerà a livello individuale come in questi giorni.