Napoli, per Pavoletti ora è in vantaggio il Benevento

Come riporta l'edizione odierna del Tuttosport, si sta animando il mercato degli attaccanti in Serie A. Tra i più ricercati c'è sicuramente Leonardo Pavoletti, ai margini del progetto di Sarri a Napoli e desideroso di cambiare maglia per ritrovare un posto da titolare. Il Benevento, dopo aver preso atto delle perplessità di Matri, si è buttato a capofitto ed è in vantaggio per acquisirne le prestazioni.