Napoli, per Piatek già offerti 35 mln. Presto un nuovo incontro col Genoa

"Si, ho già parlato di Piatek con Preziosi e col suo procuratore". Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella giornata di ieri ha ufficialmente confermato l'interessamento per l'attuale capocannoniere della Serie A. ll club partenopeo - si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' di oggi - ha già presentato un'offerta da 35 milioni di euro e presto farà nuovamente il punto col numero uno del Genoa.

Dal canto suo, il club rossoblù in questo momento non ha fretta di fissare un prezzo e di cedere il giocatore. Nella speranza che la valutazione del bomber polacco possa crescere ulteriormente da qui a fine stagione.