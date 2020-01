© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Matteo Politano resta ancora un rebus. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il Napoli nei giorni scorsi era convinto di avere buone possibilità, le ultime ore hanno mischiato nuovamente le carte. Inter e Napoli devono ancora decidere se inserire o meno Llorente nell’affare, profilo perfetto per il ruolo di vice Lukaku nell’Inter di Conte. E questo perché i nerazzurri hanno già un accordo di massima con Olivier Giroud: il francese è un separato in casa al Chelsea, ma il club di Abramovich non intende liberarlo gratuitamente malgrado il contratto in scadenza a giugno. Il tira e molla sull’indennizzo ha rallentato l’affare fino a che non è tornata calda la pista Llorente, logica conseguenza dell’affondo del Napoli per Politano

Manca l'intesa sull'ingaggio - Come scrive la rosea, gli agente del giocatore hanno chiesto quattro anni e mezzo di contratto a 2,5 milioni a stagione, mentre la proposta di Giuntoli è ferma a 1,8 più bonus per arrivare a 2. E in questa fase di stallo sperano di potersi inserire Roma e Siviglia.