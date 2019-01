© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Napoli si concentra sulle uscite e sui colpi in prospettiva e secondo il Corriere dello Sport il prossimo a partire dovrebbe essere Marko Rog: il croato ha la fila alle sue spalle e in questo momento il pole c'è il Siviglia, che lo affascina particolarmente. Da non tralasciare però le piste tedesche, in particolare Schalke 04 ed Eintracht Francoforte.