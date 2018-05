Napoli, per Sarri a Londra pronta la trattativa tra ADL ed il Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lista di obiettivi definita e manovre di mercato già partite. Senza però affondare il colpo perché bisognerà capire con maggiore precisione il budget che verrà ricavato dalle partenze e soprattutto quali giocatori partiranno per poi andare a sostituirli cercando, se possibile, un upgrade in termini di fisicità ed esperienza. Il prossimo passo della società però riguarderà la definizione della situazione degli allenatori. Già annunciato Ancelotti, ma che a fine mese vedrà scadere il contratto col Bayern e solo allora il Napoli potrà depositare il proprio accordo mentre è più complessa la situazione di Maurizio Sarri, sotto contratto e legato da una clausola risolutiva di 8mln fino al 31 maggio.

Nonostante il messaggio d'addio di Aurelio De Laurentiis, il tecnico resta sotto contratto col Napoli. Del resto un esonero - qualora rimanesse senza squadra - costringerebbe il club partenopeo a pagarlo ipoteticamente fino al 2020, data di scadenza del contratto, rinunciando a monetizzare dalla clausola. L'accordo col Chelsea, però, sembra ormai cosa fatta e la problematica maggiore è la trattativa per la separazione da Conte, legato da un altro anno a circa 10mln di stipendio più una penale per una cifra vicina allo stipendio. Dopo l'addio dell'ex Ct, il Napoli punterà a incassare la clausola per liberare Sarri al Chelsea: lo scenario non dovrebbe cambiare dopo la scadenza della stessa al 31 maggio. Forte dei due anni di contratto del tecnico a 1,4mln di euro d'ingaggio, il Napoli potrà sfruttare il desiderio degli inglesi di legarsi a Sarri per monetizzare o aprire un canale di mercato: per lo sconto su un possibile obiettivo di Ancelotti (improbabile David Luiz, nome circolato negli ultimi giorni) o allargando il pacchetto a giocatori richiesti (gli inglesi con Sarri punterebbero a fedelissimi come Hysaj o Zielinski).