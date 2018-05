Napoli, per Sarri tutto come prima: in ritiro con l'obiettivo record di punti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'uscita di De Laurentiis e tra tanti rumors di mercato, il Napoli scende in campo per la prima delle tre gare restanti. Maurizio Sarri è concentrato solo sul campo, ad inizio settimana è stato chiaro con la squadra sulla necessità di riscattare la brutta prova di Firenze e non ha mai nascosto l'importanza per lui di superare il record di punti del club (87). A Castel Volturno, infatti, non s'è c'è stata grande diversità rispetto alle vigilie delle gare più importanti e la squadra è rimasta anche in ritiro per tenere alta la concentrazione.

Poco importa se il duello con la Juventus è ormai andato e, giocando nuovamente in anticipo, ha tolto praticamente al Napoli ogni residua speranza prima ancora di scendere in campo, considerando che ai bianconeri basteranno in ogni caso tre punti all'ultima giornata contro i resti del Verona già retrocesso. Poco importa dello scenario anche al pubblico: saranno addirittura in 50mila al San Paolo per tributare il meritato applauso agli azzurri dopo una lotta Scudetto avvincente e - come sottolineato a più riprese ieri da De Laurentiis alla radio ufficiale - falsata da diversi aiuti arbitrali alla Juventus che il presidente ha stimato in 6-8 punti. E' il pensiero comune in città e infatti non mancheranno striscioni di protesta e probabilmente il riadattamento di alcuni cori.

Chi si aspetta rotazioni, per rivedere e valorizzare seconde linee un po' dimenticate o persino qualche giovane, rischia di restare deluso all'uscita delle formazioni ufficiali. Come De Laurentiis, probabilmente. Sarri dovrebbe confermare l'undici solito, quello che tanto gli dato quest'anno e che lui ha difeso anche nei momenti difficili. Potrebbe restare fuori persino Milik, decisivo in tutte le ultime gare degli azzurri, a fronte di un Mertens scarico ed a secco ormai da otto partite. Oggi tra l'altro è il giorno del 31esimo compleanno del belga e Sarri potrebbe confermare la gestione di questi anni: dare ancora più fiducia ai giocatori nel momento di difficoltà.