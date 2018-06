Napoli, per Verdi contratto di cinque anni con opzione per il sesto

Arrivano novità rilevanti per quanto riguarda Simone Verdi, che è ormai il primo colpo di mercato del Napoli. Stando a quanto riferisce Sky, il contratto che firmerà il calciatore sarà decisamente lungo: cinque anni di contratto con opzione per il sesto, visto che i sei anni di contratto non sono possibili direttamente per regolamenti federali.