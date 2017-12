Napoli, per Vrsaljko servono 25 mln. Ci sono anche Juve e Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assalto a Sime Vrsaljko per gennaio. E' lui l'obiettivo principale del Napoli per le corsie esterne. Secondo il quotidiano AS, i contatti tra le due società sono costanti, ma per De Laurentiis è eccessiva la cifra richiesta: 25 milioni di euro. L'Atletico però non fa sconti, forte della concorrenza. Su Vrsaljko, infatti, ci sono anche Juve e Roma.