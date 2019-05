© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Periodo piuttosto rilevante per Piotr Zielinski: tra un paio di settimane sposerà in Polonia la compagna Laura e successivamente, prima o durante il ritiro del Napoli di Ancelotti, in programma a Dimaro dal 6 luglio, tornerà a dedicarsi al prolungamento del contratto con il club partenopeo. Il suo manager, Bolek, tratta già da un po' di tempo con il presidente De Laurentiis e la volontà comune è quella di proseguire, allungando ulteriormente il rapporto, stando a quanto rivela il Corriere dello Sport.