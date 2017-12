Napoli, Perin adesso è in pole position per sostituire Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la porta del Napoli avanza la candidatura di Mattia Perin. L'estremo difensore del Genoa si è conquistato la pole position - scrive il Corriere dello Sport - e la fase di perlustrazione è abbondantemente cominciata. Ci sono anche i soliti Leno e Rulli, però l'idea made in Italy per sostituire Reina agli azzurri piace non poco.