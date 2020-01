Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: panchina per Demme. Fabian play

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è pronto a ricevere il Perugia al San Paolo per la gara valida per gli ottavi di finale. Fischio d'inizio fissato per le 15. Queste le formazioni ufficiali di Gattuso e Cosmi:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi.